Si Eljero Elia ne doutait plus de la qualification de sa nouvelle formation - "Je nous vois au tour suivant, même si on ne doit pas sous-estimer ce Bruges-là. On aurait même dû gagner. Mais je suis satisfait de nous" -, les Brugeois ne comprenaient pas comment ils avaient pu laisser filer un match qu’ils avaient pourtant si bien entamé.

Sauveur du Club avant, plus que probablement, un départ pour Hambourg qui l’a encore visionné hier soir, Stefano Denswil affirmait: "Je suis follement heureux d’avoir inscrit deux superbes buts et, ainsi, d’avoir pu aider le Club à éviter une défaite que nous n’aurions pas méritée. Ceci dit, je ne comprends pas ce qui s’est passé à la reprise. Nous avons perdu les pédales et couru en permanence en vain derrière un ballon soudain rendu insaisissable. A la fin, on peut même être content d’avoir évité la défaite".

Le nouveau système de jeu imposé par Ivan Leko doit-il être mis en cause? "Non, assura le Néerlandais. Sinon, nous n’aurions pas livré une aussi bonne entrée en matière".

Bjorn Engels - lui aussi étudié par plusieurs recruteurs potentiels, partageait, officiellement du moins, l’opinion de son équipier de la défense: "On a longtemps eu le match sous contrôle. Puis on a offert trois buts à notre adversaire. Je n’ai pas d’explication pour cette soudain vulnérabilité défensive. Le système n’explique pas, en tout cas, ces erreurs individuelles qui ont induit, ensuite, trop d’approximations sur le plan collectif. Quoi qu’il en soit, de tels errements sont impardonnables en Coupe d’Europe car ils se paient presque toujours cash. La preuve!"

Ivan Leko s’était attendu, lui aussi, à un tout autre dénouement. Jusqu’à la semaine prochain, il devra se pencher sur la vulnérabilité défensive de son équipe quand cette dernière perd la maîtrise du jeu: "On a trop reculé, on n’a plus su imposer notre pressing car on n’a plus maîtrisé nos nerfs. On a offert trois cadeaux. On savait, pourtant, que Basaksehir allait aborder la seconde période dans une tout autre disposition mentale".

Il a du pain sur la plan che.. .