Abonnés Interview > C. F. (avec R. V.P.)

Si Anderlecht a baissé le pied en seconde période à Malines vendredi, c’est en grande partie à cause du PSG. Avec trois buts d’avance à la pause, les Bruxellois ont commencé à penser au match de gala qui les attend mercredi en Ligue des Champions. Un rendez-vous que personne ne veut manquer au Sporting, et surtout pas les trois Français du groupe, Sofiane Hanni, Adrien Trebel et Dennis Appiah. Trois Français que nous avons réunis pour une interview spéciale PSG.

Ça évoque quoi le PSG chez vous ?

Adrien Trebel : "J’étais supporter du PSG quand j’étais enfant. Enfin, je copiais surtout mon grand frère qui est un vrai acharné du PSG. On vient de la grande région parisienne, c’était logique."

(...)