C1 Thomas Meunier est impatient à l’idée d’affronter le grand Barcelone avec le PSG.

Jouera, jouera pas ? Voilà la question qui taraude l’esprit de Thomas Meunier depuis un petit peu plus d’une semaine. Cette interrogation témoigne surtout de son excellente intégration au Paris Saint-Germain car, en début de campagne, il aurait semblé improbable de le voir entamer un huitième de finale de Ligue des Champions face à Barcelone. Le droitier a pleinement profité des blessures de son concurrent direct, Serge Aurier, pour prendre ses marques dans l’effectif parisien et, surtout, donner entière satisfaction au staff technique.

Toujours la tête bien sur les épaules, il ne cherche pas à trop à faire des projections, considérant qu’il a "une chance sur deux" de participer immédiatement à cette affiche européenne.

Il nous a reçus au centre d’entraînement parisien pour évoquer cette rencontre, tout en dégustant une crème à la vanille et une tasse de café.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce match ?

"Si on m’avait dit en juillet, lorsque j’étais en train de disputer l’ Euro , que j’allais signer à Paris et disputer un huitième de finale contre le Barça, j’aurais rigolé. Initialement, les gens pensaient que j’avais été recruté pour l’équipe réserve (il sourit) . C’est un nouveau monde pour moi et j’apprends au quotidien. La concurrence est énorme car titulaires et réservistes ont quasiment le même niveau."

Votre adaptation a-t-elle été plus simple que prévu ?

"À la base, je savais que cela allait être compliqué. J’ai reçu du temps de jeu grâce à l’absence de Serge Aurier, qui m’a permis de montrer mes qualités. Je n’ai pas le sentiment d’avoir volé ma place. Par contre, je suis bien conscient que si Serge Aurier n’avait pas été freiné, j’aurais certainement passé plus de temps sur le banc. Nous nous entendons bien tous les deux. Notre concurrence est saine, c’est-à-dire que nous nous tirons vers le haut."

Revenons à ce match face à Barcelone. Est-ce un choc particulièrement attendu en France ?

(...)