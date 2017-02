Paris s’est réveillé ce mercredi dans une douce euphorie, après sa victoire historique contre le Barça (4-0).

Ce sentiment devait être partagé par Thomas Meunier, auteur d’une prestation saluée par l’ensemble de la presse internationale. Lui qui n’était même pas certain d’être titularisé, il a fait mieux que prendre sa chance. Et il mesure bien l’ampleur du chemin qu’il a déjà parcouru à Paris, en moins de sept mois. "J’ai beaucoup évolué depuis cet été et je ressens une confiance totale de la part du staff. Il me voit comme un joueur de qualité, qui peut apporter un plus au groupe", nous a confié le Diable dans les catacombes du Parc des Princes. "Ça me fait énormément plaisir et cela prouve que mon travail est très, très bon. Ce match contre le Barça est une récompense. Je vais en profiter le plus longtemps possible."

Un autre homme a savouré la soirée : Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Très disponible en zone mixte après le match - certains dirigeants belges feraient bien d’en prendre de la graine -, il a accepté de commenter la prestation de Meunier : "Thomas a fait un grand match ce soir ! Vous, Belges, pouvez être fiers de lui ! Pourtant, ce n’était pas simple dans un match comme celui-là, face au grand Barça . Mais Thomas a signé une superbe prestation. On savait qu’il avait des qualités quand il a débarqué au PSG. Et il l’a confirmé. Il a énormément progressé cette saison."

Nous avons ensuite confronté le Diable aux déclarations de son président. "Il est impressionné par mes prestations ? Un peu comme tout le monde. Peu de personnes auraient misé dix centimes sur le fait que Meunier puisse jouer en Ligue des Champions avec le PSG. Je surprends les gens positivement, tant mieux. Je ne doute pas de moi."

Il est évident que des doutes, dans le vestiaire parisien, il ne doit plus y en rester beaucoup depuis cette mémorable soirée de Saint-Valentin…