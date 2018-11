Romelu Lukaku n'a plus vraiment la cote à Old Trafford. Le Diable Rouge n'a pas participé à la rencontre de ce week-end sur la pelouse de Bournemouth et a été remplacé dans le onze par Alexis Sanchez. En fin de rencontre, Marcus Rashford est entré au jeu et a été décisif.





Dans un sondage réalisé par le Manchester Evening News, 77% des votant ont voté contre la titularisation de Lukaku pour le match de Ligue des Champions à la Juventus. Un vrai désamour entre notre compatriote et le public.





Il faut dire qu'il n'a marqué que quatre buts cette saison et sa dernière réalisation sous le maillot des Red Devils date du 15 septembre, soit 51 jours de disette.