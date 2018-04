Ils n’avaient plus vécu de quart de finale de Ligue des Champions depuis près de dix ans. Du coup, ils ont voulu marquer le coup. Les supporters de Liverpool attendaient ce match avec impatience.

Parce que cette rencontre pouvait signifier leur retour sur le devant de la scène européenne. Avant la rencontre, ils n’ont rien laissé au hasard. C’est une habitude, des centaines de fans se sont répartis de part et d’autre de la route qui mène au stade d’Anfield Road. Leur but : attendre l’arrivée des bus des équipes avant de rentrer dans le stade. Comme pour se chauffer avant un match capital. Mais aussi pour propulser leurs joueurs avec la rage sur le terrain.

Le bus de Manchester City a été le premier à passer devant eux. Kevin De Bruyne et Vincent Kompany ont reçu des bières et des fumigènes sur leurs vitres. Voilà qui donnait déjà le ton. Et lorsqu’à 18 h 33 (en Angleterre) un bus rouge est apparu au loin, une explosion a retenti dans la foule. L’équipe des Reds est passée au milieu de ses fans, dans un bruit assourdissant. "On va gagner", a dit un jeune garçon à son papa en se dirigeant vers les tribunes.

Les supporters ont ensuite pris place dans le stade. Et l’ambiance n’a fait que monter. Pour atteindre son point le plus haut au moment où les premières notes du mythique You’ll never walk alone ont retenti. Les joueurs pouvaient alors monter sur la pelouse avec frissons et plus motivés que jamais. Pour ensuite écrire l’histoire. Et offrir à Anfield Road une soirée européenne qu’il attendait depuis si longtemps.