La Champions League a repris ses droits avec de nouveaux horaires. Nainggolan, Vertonghen et Dembélé ont ouvert le bal.

C'est le grand retour de la C1 ce mardi soir avec huit rencontres dans les groupes A, B, C et D. Il va falloir changer vos habitudes puisque les horaires changent. La poule B ouvre le bal dès 18h55 avec les matches FC Barcelone - PSV Eindhoven et Inter Milan - Tottenham. Du côté catalan, n'espérez pas voir Thomas Vermaelen. Le Diable rouge n'est pas sélectionné pour ce match. Il n'a d'ailleurs pas joué la moindre minute avec le Barça cette saison.

Toby Alderweireld suivra lui aussi cette soirée de Champions League dans son canapé. Il n'a pas été repris par Pochettino. Vertonghen et Dembélé devraient par contre être titulaires face à Nainggolan.

LES COMPOS

FC Barcelone - PSV Eindhoven

Barcelone: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Messi, Suarez, O. Dembélé.

(Banc : Cillessen, N. Semedo, Arthur, Rafinha, Lenglet, Munir and Vidal)

Entraîneur: Ernesto Valverde (ESP)

PSV Eindhoven: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergeveer, Angelino, Rosario, Pereiro, Hendrix, Bergwin, De Jong, Lozano

(Banc : Room, Isimat, Behich, Malen, Sainsbury, Ramselarr, Gutiérrez)

Arbitre: Tasos Sidiropoulos (GRE)





Inter Milan - Tottenham

Inter Milan: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Miranda, Politano, Vecino, Brozovic, Asamoah, Nainggolan, Perisic, Icardi

Entraîneur: Luciano Spalletti (ITA)

Tottenham: Vorm, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Lamela, Son, Kane

(Banc : Gazzaniga, Rose, Walker-Peters, Wanyama, Winks, Lucas, Llorente)

EntraÎneur: Mauricio Pochettino (ARG)

Arbitre: Clément Turpin (FRA)