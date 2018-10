Le Club Bruges a pris son premier point en Ligue des Champions mercredi à domicile contre l'AS Monaco (1-1).

Moussa Sylla (32e) a ouvert la marque pour les visiteurs et Wesley (39e) a égalisé pour les Blauw & Zwart. Après trois rencontres, les deux équipes comptent un point. Youri Tielemans, sifflé à chaque touche de balle, et Nacer Chadli ont joué toute la rencontre dans les rangs monégasques. A 21 heures, Dortmund reçoit l'Atletico Madrid dans l'autre match du groupe A. Les deux équipes comptent six points. Pour décrocher les premiers points, Ivan Leko a sorti quatre nouveaux noms: Marvelous Nakamba, qui a décroché sa première sélection de la saison, Thibault Vlietinck, Benoît Poulain et Emmanuel Dennis. Thierry Henry espérait que ce déplacement permettrait à son équipe de reprendre confiance. Mais l'entraîneur de Monaco a rapidement fait face à un coup dur: Stevan Jovetic s'est blessé à la cuisse droite et a rapidement quitté le terrain (10e). L'ASM est resté organisé en 3-4-3 avec Djibril Sidibé occupant tout le couloir droit et Chadli le gauche. Le Diable Rouge a d'ailleurs réussi le premier débordement des Assémistes mais son centre a été détourné par Poulain dans les mains de Karlo Letica (5e).

Bruges a pris le contrôle du jeu tout en commettant de nombreuses fautes à la construction. Les maladresses techniques étaient dans les deux camps à l'image d'une volée des 25 mètres de Tielemans nettement à côté (18e). Toutefois, les Monégasques ont tiré le maximum de profit de leur première occasion: sur un contre, Aleksandr Golovin a donné le ballon à Sylla dont le tir croisé a fait mouche (32e, 0-1). Confiant, l'ASM a pris plus de risques offensifs et le jeune attaquant français, 18 ans, a loupé l'occasion de doubler l'avance (38e). Sur l'action suivante, sur un centre de Hans Vanaken, Wesley a sauté plus haut que Kamil Glik et a trompé Loïc Badiashile (39e, 1-1).

A la reprise, Monaco avait beau bloquer les couloirs, le Club parvenait à s'infiltrer. Sur un centre en retrait Vanaken a talonné pour Ruud Vormer qui, idéalement placé, a envoyé le ballon au-dessus de la barre (61e). La deuxième période était à sens unique en faveur de Bruges, qui a encore manqué un occasion par Wesley (70e). Bien que Monaco ait continué à défendre en bloc très bas, Letica a dû repousser des deux mains une volée puissante de Golovin (71e). Le moment était venu pour les Principautaires de jouer la montre et ils ont tenu le coup notamment grâce à la "complicité" de Lois Openda, qui a mis le ballon de la tête à côté alors qu'il était seul dans les six mètres (90e+2).

Partage entre PSV et Tottenham

La qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions semble compromise pour le PSV et Tottenham, qui ont partagé l'enjeu au terme du troisième match du groupe B (2-2). Chez les Spurs, Toby Alderweireeld a joué toute la rencontre alors que Mousa Dembélé a été remplacé (74e). Blessé, Jan Vertonghen était absent. En soirée (21 heures), Barcelone reçoit l'Inter Milan dans l'autre match du groupe. Les deux équipes ont remporté leurs deux premières rencontres. Hirving Lozano a profité d'une erreur d'Alderweireld pour ouvrir la marque (30e, 1-0) mais Tottenham a renversé la situation par Lucas (39e, 1-1) et Harry Kane (55e, 1-2). Mais à la suite de l'exclusion de leur gardien Hugo Lloris (79e) pour une faute sur le Mexicain Lozano, les Londoniens ont dû poursuivre le match en infériorité numérique. Luuk de Jong l'a mise à profit pour arracher le partage (87e, 2-2).

