Le Club Bruges a résisté pendant 85 minutes face au Dortmund d'Axel Witsel mais a finalement laissé filer un bon point.

Le Club Bruges a perdu face à Dortmund son premier match de poules de la Ligue des Champions mardi soir (0-1). L'unique but a été inscrit par le milieu américain Christian Pulisic (85e). Le match a commencé par un gros frisson pour Bruges. On ne jouait que depuis 14 secondes quand Mateja Mitrovic a remis un ballon trop court à Karlo Letica, qui a évité à son équipe un départ horrible (1e). Dortmund s'est encore manifesté une fois par Julian Weigl dont la reprise de la tête a manqué de puissance (10e).

Les Blauw & Zwart ont alors trouvé des espaces dans la zone adverse grâce à Hans Vanaken et Thibault Vlietinck mais Jelle Vossen a d'abord frappé juste à côté (11e) avant de voir son envoi écarté in extremis par un tacle de Marco Reus (20e). Le Club a continué à pousser mais Roman Burki s'est détendu sur une volée d'Arnaut Danjuma (23e). Dortmund a commencé à répliquer et Abdou Diallo a oublié de tirer alors que le ballon lui est revenu dans les pieds sur les suites d'un coup de coin (31e). Vlietinck et Danjuma ont permis aux Brugeois d'être plus dangereux mais l'arrière gauche du Borussia Marcel Schmeltzer est passé le plus près du but (44e).

A la reprise, Dortmund a multiplié les longs ballons vers l'avant mais Benoît Poulain, Mitrovic et Stefano Denswil avaient prévu le coup. Par contre, le Club a laissé plus d'espaces au centre aux Allemands. Ivan Leko a alors sorti Vlietinck à la 56e, lui qui n'avait joué que 23 minutes cette saison.

Remarquant que le moteur de son équipe ne tournait pas à un bon régime, Lucien Favre a lancé Shinji Kagawa à la place de Mario Götze (62e). Pendant quelques minutes, Dortmund a fait reculer Bruges mais n'a pas trouvé de brèches. En réaction, Leko a redynamisé son attaque en faisant monter Dennis pour Danjuma (76e) et Lois Openda pour Vossen (82e). La manœuvre a failli payer mais Openda s'est heurté au gardien allemand (83e). Ce raté a pesé lourd puisque sur le contre, Pulisic a inscrit l'unique but de la rencontre (85e, 0-1) suite à un contre heureux.

Dans l'autre rencontre du groupe A, l'Atlético Madrid s'est imposé 1-2 sur le terrain de l'AS Monaco.

Axel Witsel, au micro de RTL: "Personnellement, je m'attendais à un match difficile En première mi-temps, on a trop forcé nos actions offensives. On aurait dû jouer plus simple. C'était mieux en deuxième mi-temps. Mais c'est une belle action pour le but."

Bruges n'aurait pas démérité si le score était resté à 0-0? "Il faut être honnête, Bruges n'aurait pas démérité en prenant un point. On a failli tomber dans le piège de Bruges."

Quelles étaient vos sensations ce soir? "J'étais super content de pouvoir jouer ici, d'être de retour en Belgique pour jouer la Ligue des Champions."





LES COMPOS

FC Bruges - Dortmund (0-1)

FC Bruges : Letica, Poulain, Mitrovic, Denswil, Diatta, Vlietinck, Vormer, Vanaken, Rits, Danjuma, Vossen, Wesley

(Banc : Horvath, Amrabat, Schrijvers, Cools, Dennis, Mechele, Openda)

Entraîneur : Ivan Leko (CRO)

Borussia Dortmund : Bürki, Pisczek, Akanji, Diallo, Schmelzer, Weigl, Witsel, Reus, Götze, Sancho, Wolf

(Banc : Hitz, Zagadou, Hakimi, Pulisic, Philipp, Dahoud, Kagawa)

Entraîneur : Lucien Favre

Arbitre : Danny Makkelie (Pays-Bas)





Découvrez les autres résultats de la soirée

Monaco - Atlético Madrid (1-2)

Monaco : Benaglio, D. Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs, Chadli, Aholou, N'Doram, Tielemans, Grandsir, Falcao

Entraîneur : Leonardo Jardim (POR)

Atlético Madrid : Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Koke, Saul, Rodrigo, Correa, Griezmann, Diego Costa.

Entraîneur : Diego Simeone (ARG)

Arbitre : William Collum (SCO)

Liverpool - PSG (3-2)

Un but dans les dernières secondes de l'attaquant de Liverpool Roberto Firmino a fait tomber le Paris SG (3-2), mardi à Anfield lors de la 1re journée de la Ligue des champions.

Le Brésilien, à peine entré en jeu, a délivré les vice-champions d'Europe en titre en marquant à la 90+2e minute de la rencontre. Kylian Mbappé avait égalisé (83), alors que Daniel Sturridge (30), James Milner (36 s.p.) et Thomas Meunier (40) avaient marqué en première période.

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Henderson, Salah, Sturridge, Mané

Entraîneur : Jürgen Klopp (GER)

Paris SG : Areola, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Rabiot, Marquinhos, Di Maria, Mbappé, Cavani, Neymar

Entraîneur : Thomas Tuchel (GER)

Arbitre : Cuneyt Cakir (TUR)

Etoile rouge de Belgrade - Naples (0-0)

Etoile rouge de Belgrade : Borjan - Stojkovic, Degenek, Savic (C), Rodic - Causic, Krsticic - Cafu, Ebecilio, Marin - Boakye (4-2-3-1)

Entraîneur : Vladan Milojevic (SER)

Naples : Ospina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Fabian, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

Entraîneur : Carlo Ancelotti (ITA)

Arbitre : Szymon Marciniak (POL)

Schalke 04 - FC Porto (1-1)

Schalke 04 : Fährmann, Sane, Naldo, Nastasic, Caligiuri, Mckennie, Embolo, Bentaleb, Serdar, Uth, Schöpf

Entraîneur : Domenico Tedesco

FC Porto : Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Otávio, Herrera, Brahimi, Aboubakar, Marega

Entraîneur : Sergio Conceiçao

Arbitre : Jesus Gil Manzano (ESP)

Galatasaray - Lokomotiv Moscou (3-0)

Galatasaray : Muslera, Nagatomo, Serdar, Donk, Linnes, Fernando, Badou Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Emre, Belhanda

Entraîneur : Fatih Terim (TUR)

Lokomotiv Moscou : Guilherme, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Denisov, Ignatyev, Idowu, Al. Miranchuk, Fernandes, Krychowiak, Farfan

Entraîneur : Iouri Siomine (RUS)

Arbitre : Gianluca Rocchi (ITA)