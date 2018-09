Suivez tous les matches de ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Thibaut Courtois devra encore patienter pour faire ses débuts en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Julen Lopetegui, entraîneur des Merengue, lui a préféré Keylor Navas pour affronter l'AS Rome dans le premier match de Ligue des champions des champions d'Europe, ce mercredi au stade Santiago Bernabeu. Keylor Navas, 31 ans, est au Real depuis 2014. Le gardien costaricien doit composer depuis cette saison avec la concurrence de Courtois, arrivé de Chelsea après la Coupe du monde. Après avoir commencé la saison en tribune et sur le banc de touche, le portier des Diables Rouges avait pourtant été titulaire lors des deux derniers matches du Real en Liga.

Vincent Kompany doit lui aussi se contenter d'un statut de réserviste pour la réception de l'Olympique Lyonnais, John Stones et Aymeric Laporte occupant les deux postes en défense centrale. A l'OL, Jason Denayer, arrivé cet été en provenance des Citizens, est lui titulaire pour ce qui constitue seulement son 3e match avec les 'Gones'.

Du côté de Valence, qui affronte l'ogre de la Juve, Michy Batshuayi reçoit sa chance et sera pour la première fois titulaire.

A Manchester United, qui affronte les Young Boys, Romelu Lukaku est titulaire mais pas Marouane Fellaini.





Le live:





Les compos des différents matches:

Valence: Neto, Vezo, Paulista, Murillo, Gaya, Soler, Parejo, Wass, Guedes, Rodrigo, Batshuayi.

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.





Young Boys: von Ballmoos, Mbabu, Aly Camara, von Bergen, Benito, Fassnacht, Sow, Junior Sanogo, Sulejmani, Hoarau, Assale.

Manchester United: De Gea, Dalot, Smalling, Lindeloef, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Rashford, Lukaku, Martial.





Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Isco, Benzema.

Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zaniolo, De Rossi, Nzonzi, Under, Dzeko, El Shaarawy.





Viktoria Plzen: Kozacik, Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky, Horava, Hrosovsky, Kopic, Kolar, Kovarik, Krmencik.

CSKA Moscou: Akinfeev, Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin, Efremov, Vlasic, Oblyakov, Dzagoev, Bijol, Chalov.





Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph Fernandinho, İlkay, Silva Bernardo, Jesus, Sterling.

Lyon: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Ndombele, Diop, Cornet, Fekir, Aouar, Depay.





Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Salvio, Cervi, Seferovic.

Bayern: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Sanches, Robben, James, Ribéry, Lewandowski.





Présentation: Lyon chez le puissant Manchester City, le Real face à la Roma

L'Olympique lyonnais lance sa saison en Ligue des champions mercredi sur le terrain du redoutable Manchester City, champion d'Angleterre aux dents longues, tandis que le Real Madrid, triple tenant du titre, reçoit l'AS Rome.

Pour son retour dans la compétition reine, après un an d'absence, Lyon effectue un premier déplacement périlleux en Angleterre face au tacticien Pep Guardiola et ses hommes, sortis par Liverpool en quarts de finale de la dernière édition.

Mal en point en championnat (2 victoires, 2 défaites, 1 nul), l'OL débute sa campagne européenne face à l'épouvantail du groupe F, avant de recevoir les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et d'aller en Allemagne pour affronter Hoffenheim.

Le choc de la soirée, mercredi, se joue au Santiago-Bernabeu: le Real Madrid, chez lui, accueille l'AS Rome du champion du monde français Steven Nzonzi avec l'ambition de conserver, pour la quatrième année consécutive, la Coupe aux grandes oreilles.

Même s'ils ont conservé leur rempart Raphaël Varane et leur maître à jouer Luka Modric, les Espagnols ont vu partir cet été l'entraîneur qui leur a rapportés trois Ligue des champions en deux ans et demi, Zinédine Zidane. Et, surtout, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, Cristiano Ronaldo, désormais à la Juventus.

Le néo-Turinois retrouve déjà l'Espagne, puisque les champions d'Italie se déplacent sur le terrain de Valence.

Dans les autres matches, le Bayern Munich va à Lisbonne pour affronter Benfica, tandis que Paul Pogba et Manchester United se rendent en Suisse pour défier les Young Boys Berne de l'ancien Parisien Guillaume Hoarau.