Le gardien suisse Diego Benaglio, qui s'était blessé début octobre contre le Borussia Dortmund, figure finalement dans le groupe de l'AS Monaco en vue du match en déplacement contre le Club Bruges, mercredi, en Ligue des Champions. En revanche, le nouvel entraîneur monégasque Thierry Henry devra se passer de son buteur et capitaine Radamel Falcao, blessé à la cuisse.

Pour ses débuts sur le banc de touche de Monaco, samedi à Strasbourg (défaite 2-1), Thierry Henry avait été privé de Benaglio, titulaire depuis le début de la saison, et du Croate Danijel Subasic, tous deux blessés à la cuisse. Il avait dû aligner le troisième gardien, Seydou Sy. Mais ce dernier n'est pas inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Monaco risquait donc de venir à Bruges avec uniquement deux jeunes gardiens disponibles, Loïc Badiashile (20 ans) et Yanis Henin (19 ans). Finalement, Benaglio a récupéré plus vite que prévu et a pu être intégré au groupe.

Radamel Falcao ne sera pas de la partie. Le Colombien suit un programme spécifique pour sa cuisse gauche suite à sa douleur survenue lors du match à Strasbourg. Il avait été remplacé en fin de première période. Samuel Grandsir est lui ménagé pour lombalgie.

Les Diables Rouges Nacer Chadli et Youri Tielemans figurent dans la sélection de 20 joueurs.