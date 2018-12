Neymar, buteur mardi à Belgrade contre l'Etoile rouge avec le Paris SG (4-1), est revenu à une unité de Lionel Messi au classement des buteurs de Ligue des champions.

Messi, qui a trouvé six fois le chemin des filets cette saison en C1, n'a de son côté joué qu'une petite demi-heure avec le Barça, qui était déjà assuré de la première place du groupe, mais n'a pas marqué contre Tottenham (1-1).

Mercredi, Robert Lewandowski (Bayern Munich) peut prendre seul la tête du classement s'il marque contre l'Ajax.

Meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison: 6 buts: Lewandowski (Bayern Munich), Messi (Barcelone) 5 buts: Dzeko (AS Rome), Marega (Porto), Neymar (Paris SG) 4 buts: Dybala (Juventus), Griezmann (Atlético Madrid), Guerreiro (Dortmund), Icardi (Inter Milan), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim) 3 buts: Bale (Real Madrid), Benzema (Real Madrid), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), L. de Jong (PSV Eindhoven), Gabriel Jesus (Manchester City), Insigne (Naples), Kylian Mbappé (Paris SG), Mertens (Naples), Salah (Liverpool), D. Silva (Manchester City), Tadic (Ajax Amsterdam), Vlasic (CSKA Moscou) 2 buts: Agüero (Manchester City), Bernat (Paris SG), Cavani (Paris SG), O. Dembélé (Barcelone), Derdiyok (Galatasaray), Di María (Paris SG), Eriksen (Tottenham), Fekir (Lyon), Ferreira Da Silva (Bruges), Herrera (Porto), Ismaily (Shakhtar Donetsk), Klonaridis (AEK Athènes), Koke (Atlético Madrid), Krmencik (Viktoria Plzen), Laporte (Manchester City), Lozano (PSV Eindhoven), Lucas (Tottenham), Mazraoui (Ajax Amsterdam), Milner (Liverpool), Moraes (Shakhtar Donetsk), Ndombélé (Lyon), Otávio (Porto), Pavkov (Etoile rouge de Belgrade), Pjanic (Juventus), Pogba (Manchester United), Robben (Bayern Munich), Roberto Firmino (Liverpool), Santi Mina (Valence CF), B. Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Taison (Shakhtar Donetsk), Under (AS Rome), Vanaken (Bruges)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992-93 (tours préliminaires exclus): 1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 121

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 106

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 59

5. Ruud van Nistelrooy (+) 56

6. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 51

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

Andrei Shevchenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46 ...

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité