Suivez le direct commenté à partir de 18h55:





Les enjeux sont minimes puisqu'il ne reste qu'un billet à distribuer pour les 8e de finales. Cela va se jouer entre le Shakhtar Donetsk et Lyon. Le vainqueur de cette rencontre, prévue à 21h, rejoindra donc Manchester City, du groupe F et se qualifiera pour la suite de la compétition. Les autres formations qualifiées sont le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid (Groupe A), le FC Barcelone et Tottenham (Groupe B), le PSG et Liverpool (Groupe C), le FC Porto et Schalke 04 (Groupe D), le Bayern de Munich et l'Ajax (Groupe E), le Real Madrid et l'AS Rome (Groupe G), la Juventus et Manchester United (Groupe H).