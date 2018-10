Ce mercredi soir, il n'y a pas que le groupe de Bruges, aussi alléchant soit-il. Dans les poules B, C et D, certaines équipes pourraient déjà se retrouver dans une position délicate.





Groupe B: Tottenham n'a déjà plus le choix





C'est l'une des rencontres à voir ce mercredi. Les Spurs (sans Moussa Dembélé et Jan Vertonghen) ont perdu dans les dernières secondes à l'Inter, ce qui les oblige à réussir un bon résultat contre le FC Barcelone lors de cette deuxième rencontre. Les hommes de Mauricio Pochettino ont relevé la tête depuis le match à Giuseppe Meazza et voudront profiter d'un Barça en proie au doute. Les Catalans sortent d'un 2 sur 9 et ils sont à la recherche de leur meilleure forme. De plus, Ernesto Valverde devra faire sans Umtiti (suspendu).

Dans l'autre match, l'Inter voudra confirmer le 2-1 de Tottenham sur la pelouse du PSV. Un 6 sur 6 pour les Italiens serait un grans pas vers une phase de groupe réussie.





© AFP





Groupe C: Paris doit éviter d'avoir le seum





Depuis plusieurs années, les Qataris se sont donnés les moyens pour emmener le PSG vers les sommets européens. Sans revenir sur les dernières défaites en quart de finale de la fameuse course à la Coupe aux grandes oreilles, ce début de campagne pourrait tourner au cauchemar pour les joueurs de Thomas Tuchel. Après la défaite subie à Anfield, un deuxième revers contre l'Etoile Rouge de Belgrade ferait tâche sur leur copie européenne, alors qu'en Ligue 1 les Franciliens font carton plein.

Les Reds devront eux confirmer hors de leurs bases. Naples attend cependant Liverpool de pied ferme après son nul inaugural en Serbie.



Groupe C: les favoris ne doivent pas de faire surprendre





Cette poule est certainement l'une des moins relevées, mais elle n'en est pas moins intéressante. D'entrée de jeu, Schalke et Porto (les deux favoris du groupe) se sont neutralisés. Les Allemands (qui se déplacent au Lokomotiv Moscou) et les Portugais de Sergio Conceicao (qui reçoivent Galatasaray) doivent désormais assumer leur statut. Les Turcs voudront confirmer leur bon résultat inaugural, eux qui sont aussi en tête de leur championnat.