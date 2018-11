Victorieux à l'AEK Athènes pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam est assuré de sa place en 8es de finale pour la première fois depuis 13 ans. L'AS Rome et le Real passent aussi grâce à la défaite du CSKA Moscou contre Plzen.

La formation d'Erik ten Hage. Dusan Tadic a inscrit les deux buts pour les Amstellodamois à la 68e, sur penalty, et à la 72e. La phase du penalty a coûté l'exclusion de Marko Livaja côté athénien pour un deuxième carton jaune. En quatre minutes, l'Ajax a assis sa victoire pour glaner 11 points et cadenasser sa place parmi les deux premiers du groupe qualifiés pour les 8es de finale. Les Néerlandais comptent un point de plus que le Bayern qui reçoit Benfica en soirée.

Dans le groupe G, le CSKA Moscou a été battu par les Tchèques de Plzen (1-2), tout profit pour l'AS Rome et le Real Madrid, mathématiquement qualifiés pour les 8es de finale.





