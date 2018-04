C1 On a vécu une belle soirée de foot ce mardi soir ! Voici les notes des principaux acteurs entre Manchester City et Liverpool.

Manchester City

Sané 6: Sa capacité d’élimination et de percussion lui a permis en première période de créer des déséquilibres à chaque ballon touché ou presque. Sans cette décision contestable et contestée de l’arbitre, son but aurait pu changer beaucoup de choses. À l’image de son équipe, l’Allemand ne s’en est pas vraiment remis ensuite…

(...)