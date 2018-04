Suivez le duel Liverpool - AS Rome en direct commenté à 20h45.

Les dernières soirées européennes vécues à Anfield ont été magiques, avec en point d’orgue cette atmosphère unique contre Manchester City. Et Jurgen Klopp espère une ambiance encore plus grandiose : "Dans le stade, faites-le encore une fois et encore mieux ! À l’extérieur du stade, montrez du respect. C’est un club de football exceptionnel […] connu pour ses atmosphères fantastiques dans le monde entier, donc nous n’avons pas besoin de lancer quoi que ce soit sur le bus de l’équipe adverse", a exhorté le technicien qui, après avoir fait tourner son effectif en championnat, va retrouver son équipe type avec le trio infernal formé par Salah, Firmino et Mané.

Côté Romain, l’incertitude demeure sur le shéma de jeu : Eusebio Di Francesco va-t-il opter pour son 4-3-3 traditionnel ou reconduire ce 3-4-2-1 qui avait fait exploser le FC Barcelone ?

Les compositions probables :

Liverpool : Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

AS Rome : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti.





