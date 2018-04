La police de Liverpool a arrêté neuf personnes en marge de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et l'AS Rome, a indiqué la police du Merseyside. Parmi celles-ci, deux Italiens soupçonnés de tentative de meurtre sur un homme de 53 ans qui se trouve dans un état critique.

"La police du Merseyside peut confirmer que neuf personnes, âgées de 20 à 43 ans, ont été arrêtées", indique la police. "Un homme de 53 ans, supposé être un supporter de Liverpool, a été agressé dans une altercation entre supporters de Rome et de Liverpool. Il est actuellement soigné pour ses blessures au Walton Neurological Centre, où son état est jugé critique. Deux hommes, âgés de 25 et 26 ans et originaires de Rome, ont été arrêtés et soupçonnés de tentative de meurtre. Ils ont été emmenés au commissariat pour y être interrrogés".

Environ 80 supporters de la Roma ont utilisé une route secondaire pour accéder à la zone réservée aux fans de Liverpool juste devant le stade d'Anfield.

Selon les images de la BBC, un homme est allongé immobile à terre alors qu'un autre a été vu avec un marteau. Selon les médias, des supporters romains ont utilisé leurs ceintures comme armes.

Le correspondant football du Sunday Times, Jonathan Northcroft, a ainsi tweeté: "Des supporters de Rome ont attaqué des fans de Liverpool avec des ceintures devant l'Albert Pub. Un homme à terre reçoit des soins."

Des incidents ont aussi eu lieu dans le centre de Liverpool avant le match, selon la presse britannique

Sur le terrain, Liverpool s'est imposé 5 à 2. Le match retour aura lieu mercredi 2 mai, au stade Olympique de Rome.