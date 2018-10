Irrégulier en championnat, Lyon veut prolonger sa belle aventure européenne avec la réception, dans son stade à huis-clos, du Shakhtar Donetsk, mardi dans une 2e journée de Ligue des champions déterminante pour l'avenir de José Mourinho sur le banc de Manchester United.

Devant ses supporters, un Manchester United en pleine crise devra éviter un nouveau faux-pas face à Valence, battu lors de la précédente journée (2-0) par la Juventus Turin.

Les Anglais sortent d'une semaine noire, entre le clash opposant José Mourinho à son champion du monde Paul Pogba, une élimination en Coupe de la Ligue par Derby (D2) et une lourde défaite face à West Ham (3-1). Cela commence à faire beaucoup, même si les propriétaires américains de ManU ont pour l'heure maintenu leur confiance à l'entraîneur portugais.

Pour ne rien arranger, certains médias relayent une hypothèse Zinédine Zidane en cas de départ de "Mou".

Valence n'est pas non plus au mieux de sa forme: les Espagnols ont attendu samedi pour engranger un premier succès en Liga, sur un but de Kevin Gameiro face à la Real Sociedad.

Dans les autres matches, le Bayern Munich voudra poursuivre à domicile son sans-faute face à l'Ajax Amsterdam, comme la Juventus à Turin face aux Young Boys de Berne. Les Italiens seront toutefois privés de leur star portugaise, Cristiano Ronaldo, exclu lors du premier match.

Le Real Madrid, son ancien club, se rend à Moscou pour défier le CSKA, sans son capitaine Sergio Ramos ni l'ailier Gareth Bale, touché aux adducteurs.





LES RENCONTRES EN DIRECT COMMENTE: