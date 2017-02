La presse française est élogieuse ce mercredi matin, après l'exploit du PSG face au FC Barcelone. Et Thomas Meunier fait partie des Parisiens les mieux cotés !



L'Equipe, LE média de référence en France quand il s'agit de sport, n'accorde "qu'un" 7/10 au Diable rouge après sa prestation mais on sait que ce journal est le moins généreux dans ses cotes. "Il a justifié sa titularisation à la place d'Aurier", souligne toutefois notre confrère en charge des cotes.



Le Parisien attribue pour sa part une note de 8,5/10 à Meunier, soulignant une prestation défensive solide "même s'il a parfois eu un excès d'engagement". Et le quotidien d'ajouter "Offensivement, il a labouré inlassablement son côté droit et apporté des solutions comme sur le but de Cavani où il délivre un caviar".



Quant à So Foot, qui est souvent dans l'excès et dans l'humour, il attribue un 8/10 au Diable rouge via son site internet. "Demain, le Belge pourra boire son café devant les mesures économiques liées au libre-échange de l’espace nord-américain. Petite paire de lunettes sur le nez. Avec le cordon. Ce soir, il a surtout offert un caviar pour Cavani sur le 4-0 à la conclusion d’une prestation de haut vol. Aurier ? C’est de l’eau. TÔT OU TARD MA GUEULE", faisant référence au hashtag préféré du Belge sur Twitter.



Signalons également les louanges de Daniel Riolo sur RMC ("Je pourrais bomber le torse en parlant de Meunier, il a été énorme"), du 10sport ("Il a bien bloqué Neymar en phases défensives") et d'Eurosport.fr ("Rien à envier à Aurier. Définitivement").