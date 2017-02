"Neymar ? Pour un joueur élancé et nonchalant comme moi, ce n’était pas évident face à un joueur si rapide. Quand il accélère, il me faut une moto pour le rattraper. Il m’a pris deux ou trois fois de vitesse. Mais j’avais à chaque fois un équipier pour venir aussi m’aider. J'ai terminé très fatigué. Les dix dernières minutes, je regardais le chrono." Les mots de Thomas Meunier ne trompent pas, il a dû se donner à 100, voire 110%, pour tenir tête à l'ailier blaugrana Neymar et à Jordi Alba (pour ne citer qu'eux).

Outre le répondant et le match accompli dont il a été l'auteur, Thomas Meunier a surtout rayonné par sa prestation physique. D'après L'Equipe, il a été le joueur qui a parcouru la plus grande distance avec 12,7 kilomètres. Derrière suivent Sergi Roberto (12,4) et Edinson Cavani (12,1). Autre domaine où le latéral belge a éclaboussé ses partenaires et adversaires par son abnégation: le temps passé à sprinter avec 22% contre 20% pour Rafinha et Sergi Roberto. Enfin, c'est également le Diable rouge qui a été le plus rapide en moyenne avec 8,08 km/h, loin devant... Neymar.

Qu'on se le dise, s'il continue à se montrer convaincant, Thomas Meunier va devenir indiscutable au poste de latéral droit. Aussi bien en sélection qu'au PSG.