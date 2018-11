Les Parisiens, souverains incontestés dans l'Hexagone, doivent tout faire pour arracher la victoire face à l'ogre anglais, finaliste de l'édition 2017-2018, s'ils ne veulent pas vivre une énième désillusion sur la scène continentale.

Les hommes de Thomas Tuchel sont dos au mur. Avec 5 points en 4 matchs et une 3e place (juste derrière Liverpool et Naples, 6 points chacun), il n'y a plus à calculer. Surtout que le septuple champion de France devra encore se rendre en Serbie lors du dernier match, pour affronter l'Etoile rouge (4 sur 6 à domicile face à Naples et Liverpool).

Néanmoins, après la victoire poussive face à Toulouse samedi, Thomas Meunier a voulu rassurer, comme on peut le lire sur le site de So Foot.

Il explique que le match face aux hommes de Klopp sera bien différent : "Il y aura beaucoup plus d'intensité. Offensivement, il faudra prendre plus de risques, aller de l'avant. À un moment ou un autre, Liverpool voudra aussi assurer sa qualification, donc ils vont devoir sortir et faire le jeu. On a les qualités pour les prendre à défaut dans ce genre de match. L'intensité n'est pas souvent un choix, c'est surtout par rapport à l'adversaire. Naples et Liverpool ont l'habitude de mettre la pression et de dominer leur championnat, tout comme nous. Donc on part à égalité avec ce genre d'équipes, et le fait de bien exécuter les choses ne tient qu'à nous.", a-t-il réagi.