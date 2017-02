Comme défenseur, Thomas Meunier va devoir se farcir Messi, Suarez et Neymar. Un programme lourd, que peu de défenseurs sont parvenus à assumer ces deux dernières années. Mais le droitier semble impatient à l’idée de se mesurer face à de telles références.

N’êtes-vous pas un peu effrayé en voyant la composition du Barça ?

"Honnêtement, tous ces noms ne me font pas peur. À la limite, je ne demande que ça car cela permet de se situer par rapport aux meilleurs du monde. J’avais ce même état d’esprit lorsque j’ai croisé Zlatan lors de l’ Euro . Si je dois tourner en rond pendant nonante minutes, je le ferai. Je veux même bien prendre quatre petits ponts si, à la fin, on se qualifie."

Lionel Messi est quand même le meilleur joueur de la planète.

"Je ne me sens pas plus petit que lui. C’est un surhomme, il fait des choses extraordinaires sur un terrain mais, nous aussi, nous avons également des joueurs capables de faire la différence. Personnellement, ce n’est pas trop mon style de joueur. Je préfère, par exemple, un Wayne Rooney. Un joueur plus brut. J’aime également beaucoup Luis Suarez car son style est direct et un peu fou en même temps."

Vous qui êtes un fan de peinture, à quel artiste compareriez-vous Messi ?

"Bonne question, laissez-moi réfléchir. Je dirais Picasso. D’abord, pour ses origines hispaniques, mais aussi parce que l’artiste espagnol continue à battre tous les records lors des ventes aux enchères, tout comme Messi pendant sa carrière."

Et quel artiste ressemblerait à Thomas Meunier ?

"Magritte. C’est un artiste que j’apprécie beaucoup. C’est un surréaliste, un peu comme l’est ma carrière."

Si vous êtes aligné, vous serez certainement opposé à Neymar…

"J’ai vu son match contre Eibar. Il donne une passe décisive sur le troisième but de Barcelone. Une action dans son style : le back sort pour aller au duel, le Brésilien fait un mouvement et envoie son adversaire aux alouettes puis il fait un centre en retrait et cela se termine en but. On verra bien comment ça se passera face à nous…"