Mile Svilar figure dans le onze de base annoncé par Benfica en vue de la rencontre de Ligue des Champions contre Manchester United, mercredi, dans le groupe A. A 18 ans et 52 jours, il devient le plus jeune gardien aligné dans l'histoire de la Ligue des Champions. Svilar détrône Iker Casillas, lequel était âgé de 18 ans et 118 jours lors de ses débuts en C1 avec le Real Madrid, dans un match sur le terrain de l'Olympiacos en septembre 1999.

Formé à Anderlecht, Svilar est arrivé cet été à Benfica. Le jeune gardien a effectué ses débuts avec son nouveau club samedi en Coupe du Portugal.

A noter que pas moins de quatre gardiens belges sont présents au coup d'envoi mercredi. Outre Svilar, Silvio Proto (Olympiacos), Thibaut Courtouis (Chelsea) et Matz Sels (Anderlecht) sont également titulaires.