L'AS Monaco s'est incliné 2-0 à l'Atletico Madrid mercredi dans le cadre de la 5e journée du groupe A de la Ligue des champions, ce qui permet au Club Bruges, qui joue mercredi soir à Dortmund (21h00) de passer l'hiver européen.

L'équipe du Rocher avait encore un mince espoir de terminer troisième mais ce ne sera pas le cas. Le Club Bruges, qui a pris 4 points lors des confrontations directes face à Monaco, disputera au moins les 16e de finale de l'Europa League.

Youri Tielemans et Nacer Chadli étaient titulaires chez les Principautaires.

Thierry Henry a opté pour une défense à 5 avec Chadli latéral gauche et une ligne médiane à 3 avec Tielemans dans l'axe. Le coach monégasque a aussi lancé plusieurs jeunes: Giulian Biancone, Noah Massengo et Benoît Badiashile. Ce dernier se souviendra de sa première titularisation en C1: il a marqué contre son camp en déviant une frappe enroulée de Koke (2e, 1-0). Ce but précoce n'a pas abattu les Monégasques mais une reprise de l'extérieur du pied gauche d'Antoine Griezmann les a cloués (24e, 2-0). Le Français est manifestement chez lui au Wanda Metropolitano puisqu'il a inscrit 11 buts lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue des Champions.

Monaco, qui ne comptait qu'un tir non cadré en première période (Badiashile 45e), a tenté plus souvent sa chance à la reprise sans toutefois inquiéter Jan Oblak. Tielemans a même été averti pour avoir retenu Angel Correa (54e) et Chadli a laissé sa place à Sofiane Diop (63e). Le score n'a pas changé alors que Monaco a reçu un penalty pour une faute de main de Stefan Savic sur un tir de Tielemans. Alors que le défenseur monténégrin de l'Atletico a quitté le terrain (82e, 2 cartes jaunes), Radamel falcao a loupé son tir des onze mètres (83e).

REVIVEZ NOTRE MULTILIVE