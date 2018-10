L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a écarté lundi toute idée de retour sur le banc du Real Madrid, alors que le club triple champion d'Europe en titre et son entraîneur Julen Lopetegui traverse un période de crise.

"Non, je suis heureux ici. Je serais heureux de voir mon contrat se poursuivre jusqu'à son dernier jour. J'aimerais rester après la fin de mon contrat", a déclaré Mourinho, interrogé par des journalistes espagnols et italiens sur l'éventualité d'un retour en Espagne.

Le Portugais a fait remarquer en conférence de presse, à la veille d'affronter la Juventus Turin en Ligue des champions, qu'il avait récemment prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2020.

Cerné par les rumeurs de renvoi, Julen Lopetegui vit des heures sombres avec le Real. Les Madrilènes n'ont plus gagné depuis cinq matches (quatre défaites et un match nul). Pour les médias espagnols, le limogeage du successeur de Zinédine Zidane ne semble plus être qu'une question de temps.

"Je ne pense qu'à Manchester United", a affirmé Mourinho, lui aussi dans la tourmente après le mauvais début de saison des "Red Devils". Manchester United n'est que 10e de Premier League et a déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue.

L'entraîneur portugais a expliqué se concentrer plutôt sur la façon dont son club allait tenter de ralentir Cristiano Ronaldo, son ancien joueur au Real.

Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or va faire son retour à Old Trafford, où il a évolué de 2003 à 2009.

"C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est aussi simple que ça", a expliqué Mourinho, avant de faire de la Juventus l'un des favoris pour remporter la compétition.

"Depuis environ cinq ans, ils sont de véritables prétendants au titre. Ils ont participé à deux finales (2015 et 2017), ils ont gagné facilement le Scudetto (7e d'affilée) et ils ont un joueur vraiment spécial, qui fait une vraie différence. En ce qui me concerne, la Juventus est plus qu'un simple prétendant à la Ligue des champions cette saison", a ajouté le technicien.

Ronaldo (33 ans), transféré cet été de Madrid à la Juventus, est dans la tourmente après la réouverture par la police de Las Vegas d'une enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, qui affirme avoir été violée par le footballeur en juin 2009.





Sans Alexis Sánchez

Mardi soir, les Mancuniens devront se passer des services de leur attaquant chilien Alexis Sánchez. Mourinho a confirmé lundi que le joueur est "out" pour le duel face aux Turinois, mais sans en donner la raison.