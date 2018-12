Douze des seize tickets pour les huitièmes de finale sont déjà attribués avant même la 6e et dernière journée de Ligue des champions, prévue en milieu de semaine. Suivez les rencontres en direct commenté dès 21h.







- FC Bruges: Horvath, Poulain, Mechele, Denswil, Amrabat, Nakamba, Ngonge, Vormer, Vanaken, Openda, Wesley- Atlético Madrid: Oblak, Saul, Montero, Godin, Arias, Rodrigo, Thomas, Lemar, Koke, Griezmann, Gelson

Le groupe C, avec Naples, le Paris Saint-Germain et Liverpool, est sans conteste le plus indécis. Naples et Dries Mertens sont en tête avec 9 unités mais auront la lourde tâche d'affronter à Anfiel Road Liverpool, finaliste de la défunte édition. Les Reds de Jürgen Klopp, troisièmes avec 6 points, sont eux contraints de s'imposer 1-0 ou par deux goals d'écart pour continuer leur route en C1. Quant à la phalange de Carlo Ancelotti, un partage ou une défaite par un but d'écart en marquant au mois une fois suffirait pour la qualifier.

Dans le même temps, le PSG de Thomas Meunier sera assuré de jouer les huitièmes en cas de victoire à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Serbes (4e, 4 pts) peuvent encore croire à l'Europa League. Pour ce faire, ils devront s'imposer et compter sur une défaite de Liverpool.

Tottenham et l'Inter se disputeront à distance la 2e place du groupe B. Les Spurs joueront au FC Barcelone, déjà qualifié et assuré de la première place, alors que l'Inter accueillera le PSV Eindhoven, éliminé. Si les Spurs pourront compter sur Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, ils sont toujours privés de Mousa Dembélé, blessé à la cheville. Du côté de l'Inter, Radja Nainggolan est également touché à la cheville et incertain. L'ancien Diable Rouge a déjà dû faire l'impasse sur les deux derniers matches des siens.

Tout est par contre déjà joué dans le groupe A, celui du Club de Bruges. Le seul enjeu de la dernière journée sera de savoir qui de l'Atlético Madrid, qui jouera à Bruges, ou du Borussia Dortmund, en déplacement à l'AS Monaco, terminera premier. Les Gazelles d'Ivan Leko disputeront l'Europa League.