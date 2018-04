La Roma de Radja Nainggolan a subi la loi de Liverpool hier soir. Battus 5-2 à Anfield, les Romains croient encore à la qualification.

Après tout, ils avaient déjà remonté 3 buts à domicile face à Barcelone. Nainggolan a confié à Het Laatste Nieuws que s'ils l'avaient déjà fait une fois, ils peuvent rééditer l'exploit.

"Nous avons bien commencé mais nous avons donné trop d'opportunités. Nous avons fait trop d'erreurs. À la fin, on est parvenu à atténuer tout ça, explique le Ninja. d. A 5-0, c’était plier. A 5-2, c’est possible. Nous avons déjà renversé la situation contre Barcelone (battus 4-1 au Nou Camp en quarts de finale aller, les Romains ont gagné 3-0 au Stadio Olimpico et ont éliminé les Blaugrana, ndlr). Ce sera difficile mais il faut y croire. C'est le football. Nous allons continuer à penser que nous pouvons les battre 3-0. Cela a réussi contre Barcelone, j'espère que ce sera le cas à nouveau."

Réponse le mercredi 2 mai pour voir si Radja et cie sauront accéder à la finale de la Ligue des Champions et donc en priver Mignolet, toujours sur le banc de Liverpool.