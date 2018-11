Les joueurs de Thomas Tuchel ont fêté la victoire face à Liverpool dcomme s'ils avaient passé les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Au bout du suspense, le PSG a donc battu Liverpool lors de cette cinquième journée de la Ligue des champions (2-1). Cette victoire n'est pas synonyme de qualification, même si les Parisiens auront leur sort entre leurs mains pour le dernier match de ce groupe B.

Après le coup de sifflet final et une longue communion avec les supporters, les joueurs sont rentrés au vestiaire et la fête n'en a été que plus belle. Danse, chants, rires et musique à faire trembler les murs du Parc des Princes: les Franciliens ont fêté cette victoire en grande pompe.

Neymar et Dani Alves ont tout simplement épaté la galerie, tout comme Choupo-Moting qui nous offre le dab du soir.