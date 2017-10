A l'issue de la rencontre, l'Anderlechtois revenait sur duel perdu face à Areola et son petit coup de chaud avec Verratti.

“J’ai créé quelques occasions, mais je n’ai pas su les convertir. Dans mon face-à-face avec Areola, le ballon rebondissait. Vous dites que j’étais beaucoup plus rapide qu’Alves ? C’est possible, mais j’aurais aimé marquer. J’ai essayé de contrôler le ballon, mais je n’avais pas le temps. En seconde mi-temps, je voyais ma tentative au fond, mais c’est le foot", soufflait Onyekuru.

Avant de déclarer: "Ce qui me manque pour devenir Mbappé ? Je ne veux pas devenir Mbappé. Je veux rester Henry. Et mon petit clash avec Verratti ? Rien de grave. C’est le stress du match ? Il disait que j’ai marché sur lui. Je l’ai peut-être fait, mais pas volontairement. C’est un match de fair-play.”





Emery: "Quel beau gaucher ce Trebel"

"En première mi-temps, on n’avait pas la maîtrise du ballon et on concédait trop d’occasions à l’adversaire. Je l’ai bien dit à mes joueurs à la pause. C’était bien mieux en seconde période et on a finalement fait un bon match, notamment Neymar que j’ai bien aimé. En face, on avait une équipe agressive mais ce n’est jamais tombé dans l’excès. L’arbitre a bien veillé à ce que ça ne déborde pas. Anderlecht a en tout cas montré qu’il avait sa place dans cette Ligue des Champions. Onyekuru a fait un grand match. J’ai bien aimé Dendoncker aussi. Et Trebel est un beau gaucher. Il a beaucoup travaillé, on le sentait encore meilleur grâce à ses supporters."