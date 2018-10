Le FC Barcelone se déplace à Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions.

Pochettino, qui était joueur de l'Espanyol Barcelone de 2004 à 2006 et qui y est devenu coach en 2009, va recroiser la route d'un certain Lionel Messi. "J'ai commencé à entendre parler de lui quand j'étais à Espanyol, un petit gars jouant dans l'académie de Barcelone", a déclaré l'entraineur de Tottenham.

Alors qu'il était encore joueur chez le rival du FC Barcelone, Mauricio Pochettino avait eu échos d'un éventuel départ de Lionel Messi chez le voisin de l'Espanyol. Il venait de débarquer au Barça. "J'ai ensuite appris qu'il était sur le point de signer pour Espanyol" s'exprime Pochettino. Et en un match, Lionel Messi a changé le cours du destin.

Il a fait ses débuts lors du trophée Gamber. On est en 2005 et les Catalans affrontent la Juventus. Messi a éclaboussé le match de sa classe, rendant Fabio Capello, alors coach de la Juve, complètement dingue de lui: "Je l'avais vu avec la sélection junior de l'Argentine, et c'est un grand joueur. Mais le voir dans ce stade, avec ce maillot, et devant autant de monde. Je n'avais jamais vu un joueur avec autant de qualité".

Ce jour-là, les dirigeants du FC Barcelone ont changé d'avis. Pas question de vendre ou de prêter Messi.

Pochettino a donc rêvé en l'espace d'un instant que Messi ne joue jamais ce match: "Donc, si vous remontez dans l’histoire, peut-être que, s’il n’avait pas joué le trophée Gamper cet été-là, il serait aujourd’hui la plus grande star de l’Espanyol. L’Espanyol pourrait être le FC Barcelone. Nous aurions été coéquipiers."

Un rêve qui ne deviendra pas réalité pour Pochettino qui doit désormais préparer un système pour contrer Messi, auteur d'un triplé lors du premier match de Ligue des Champions.