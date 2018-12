Au coup de sifflet final, les deux entraîneurs sont tombés dans les bras l’un de l’autre mais ils n’étaient sans doute pas animés des mêmes sentiments: même si, sur l’ensemble de la poule, le compartiment offensif du Club Bruges ne s’est pas tout à fait hissé à la hauteur de son homologue défensif, le champion de Belgique a mieux soigné son image que l’Atletico qui tenait absolument à terminer premier de son groupe mais qui a finalement payé cher sa grosse défaite à Dortmund.

Les joueurs brugeois ne versaient pourtant pas dans l’euphorie. Benoît Poulain exaltait, une fois encore, la solidarité que le Club avait affichée: "Il serait injuste d’épingler l’un ou l’autre joueur. Personnellement, je suis satisfait de ma prestation personnelle mais c’est toute l’équipe qui a été à la hauteur de l’événement. Mais comme je suis un défenseur, je tire un grand coup de chapeau à ce secteur de jeu: pour la troisième fois de rang - à Monaco, à Dortmund et contre l’Atletico, nous avons réussi à préserver nos filets. C’est une réelle performance à ce niveau de compétition."

Evoquant plus globalement la rencontre, le défenseur français observait: "On a, dans l’ensemble, subi les échanges. Ce n’est pas vraiment étonnant quand on sait qu’on affrontait un tout grand d’Europe. Mais on a concédé peu d’occasions, sauf deux grosses avant le repos. Notre mérite est d’être restés toujours compacts."

Mais Benoît Poulain déplorait aussi le manque de réalisme sur le plan offensif: "C’est la troisième fois qu’on loupe un but en toute fin de match. Mais c’est cela aussi le niveau de la Champions League: il faut toujours rester matures et réalistes".

Le Français affirmait encore : "La mentalité est très différente de celle affichée à Beveren. On n’arrive plus à se mobiliser contre les petites équipes."

Et maintenant, l’Europa League: "On rêve de faire aussi bien qu’en 2014-15 quand on a échoué en quarts de finale".