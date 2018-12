Le Liverpool-Naples (Belgrade-PSG de l'autre côté) et Barcelone-Tottenham font office d'affiche ce mardi soir, dans lesquelles plusieurs de nos Diables sont engagés. Le groupe A, dans lequel se trouve Bruges, ne revêt plus aucun intérêt, puisque Dortmund et l'Atletico Madrid sont déjà qualifiés pour les 8e, tandis que Bruges poursuivra en Europa League.





Dès lors, pourquoi RTL est tenue de montrer un match sans enjeu ?





La raison est simple. La chaîne privée est tout simplement obligée de diffuser les clubs belges par contrat. Peu importe l'affiche, aussi belle soit-elle, RTL doit diffuser Bruges ce soir.





Il vous faudra trouver une solution alternative. Pour les fans des Gazelles, ils seront doublement servis : RTL proposera tout de même un résumé de Liverpool-Naples après la rencontre de leurs protégés.