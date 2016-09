Preud’homme: “Nous avons échoué” (VIDEOS)

C1

Bruges n’avait guère d’arguments pour soutenir la comparaison avec les Foxes.

0-3, deux chiffres qui valaient mieux qu’un long discours pour expliquer la différence énorme de talent individuel et collectif entre deux champions séparés par un gouffre budgétaire.

Michel Preud’homme, lucide, ne pouvait que dresser un constat de carence à l’issue de la rencontre : “Le football est un jeu simple. Pour gagner un match, il importe de marquer mais également de ne pas encaisser. Dans un sens comme dans l’autre, nous avons échoué. La donne aurait évidemment pu être toute autre si nous avions été les premiers à prendre les devants mais avec des si…”



MPH estimait dans que ses troupes s’étaient bien préparées pour ce choc inégal sur papier : “Contre un adversaire d’un tel calibre, le moindre manquement se paye cash et nous en avons fait les frais. Nous n’avons, par la suite, pas eu beaucoup de possibilités pour contester la supériorité de Leicester. En clair, si nous voulons être plus performants, nous devons être en mesure de montrer plus, tant sur le plan mental, physique que tactique.”



Le couac au Freethiel ajouté à celui-ci, plus compréhensible, de ce mercredi soir, voilà qui a de jeter un voile de circonspection à la veille de recevoir Eupen. Preud’homme reste sur ses gardes même si un autre fossé sépare un champion d’Angleterre d’un promu en JPL.

“Eupen a tenu la dragée à Anderlecht et s’est offert le luxe de battre Ostende…” Autrement dit, le Club ne pourra cultiver le moindre complexe de supériorité au moment d’affronter les Frontaliers. Son mentor le serinera deux fois plutôt qu’une à ses joueurs.