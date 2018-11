Gerard Piqué est un footballeur qui divise l'opinion, et cette vidéo fera énormément plaisir à ses détracteurs.





Ce mardi, le FC Barcelone se déplacera à l'Inter dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Le bus des Catalans, qui déposait lundi soir les joueurs de Valverde au stade Giuseppe Meazza pour l'entraînement traditionnel, a réservé une belle blague à Piqué.





Le défenseur espagnol, concentré sur son portable et coiffé d'un casque, n'a en effet pas vu le rétroviseur et se l'est tout simplement pris en pleine tête. Promis, on ne se moque pas.