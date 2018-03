Possibilité d'enregistrer un joueur recruté en hiver, évolution des règlements du fair-play financier, changement des horaires en Ligue des champions...

Les instances européennes du football ont entériné ou confirmé mardi des changements règlementaires pas forcément très spectaculaires, mais néanmoins significatifs.

Une "jurisprudence Coutinho"?

En janvier, Barcelone casse sa tirelire pour arracher à Liverpool Philippe Coutinho, déboursant 160 millions d'euros (dont 40 de bonus) pour le troisième joueur le plus cher de l'histoire. Mais en février, quand revient la Ligue des champions, le talentueux Brésilien s'installe en tribunes pour regarder ses nouveaux équipiers étriller Chelsea (1-1, 3-0).

Jusqu'à présent, un joueur ne pouvait disputer une édition de la Ligue des champions avec deux équipes différentes et était donc bloqué s'il changeait d'écurie pendant le mercato hivernal. Désormais, a annoncé l'UEFA mardi, "après les phases de groupes de la Ligue des champions et de l'Europa League, un club pourra inscrire trois nouveaux joueurs sans aucune restriction".

"Cette règle est en droite ligne avec le règlement en cours dans les championnats nationaux, lesquels n'imposent aucune restriction sur la qualification de joueurs enregistrés auprès d'un nouveau club lors du marché des transferts hivernal", précise l'UEFA sur son site internet.

Gestion de matches différente

La Ligue des champions 2018-19, la première lors de laquelle quatre places en phase de groupes seront garanties aux quatre grands championnats européens (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie), verra d'autres changements, pour la plupart déjà annoncés par l'UEFA.

Certains concernent surtout les entraîneurs: pour la Super Coupe de l'UEFA et les finales de Ligue des champions et d'Europa League, ils sont désormais autorisés à enregistrer 23 joueurs au lieu de 18 pour les autres matches dans ces compétitions.

Cela leur offrira "plus de choix de remplacement et facilitera leur gestion pour les matches les plus importants de la saison", plaide l'UEFA.

Cette dernière a aussi confirmé qu'elle autorisait, à partir de la saison prochaine, un quatrième remplaçant en cas de prolongation lors des matches à élimination directe. "Exclusivement au cours de la prolongation", précise l'UEFA.

Fair-play financier 2.0

Autre instance européenne, autres annonces: l'Association européenne des clubs (ECA), réunie en assemblée générale à Rome, a annoncé qu'une "nouvelle série de règles, pour un fair-play financier 2.0", avait fait l'objet d'un accord avec l'UEFA. Selon l'ECA, ces dispositions devraient être adoptées lors du prochain comité exécutif de l'UEFA, prévu le 24 mai, et entreraient en vigueur dès la saison prochaine.

Concrètement, il est prévu de réduire "la durée des évaluations" sur le fair-play financier, mécanisme de régulation imaginé par l'UEFA et en vigueur depuis 2011, qui interdit aux clubs de dépenser plus qu'ils ne gagnent.

"On a introduit deux nouveaux indicateurs. Le premier porte sur le niveau d'endettement, avec un ratio d'endettement maximum par rapport à l'Ebidta (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements, ndlr) du club", a expliqué Michael Verschueren, responsable du groupe de travail de l'ECA sur les dossiers financiers.

Le deuxième indicateur porte sur les dépenses de transferts, avec un solde maximum de 100 millions d'euros entre les dépenses et les ventes sur le marché des transferts, sans qu'il soit formellement interdit de dépasser ce solde. "Si un club sort d'un de ces indicateurs", l'instance européenne pourra vérifier le budget du club en question sur l'année en cours et la précédente, mais aussi sa prévision de budget pour la saison suivante, a encore explique M. Verschueren.

Horaires différents

Enfin, et plus anecdotiquement peut-être, le coup d'envoi des rencontres européennes va changer d'horaire dans certains cas. "Les barrages, matches de groupes, huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale de Ligue des champions débuteront à 21 heures" (heure normale d'Europe centrale), rappelle l'UEFA, qui avait déjà annoncé ce changement.

Autre nouveauté: "pour chaque soirée de matches de groupes, deux matches du mardi et deux matches du mercredi commenceront à 18h55", stipule l'UEFA qui se réserve le droit de formuler des "exceptions à cette règle" en cas de besoin.

Quant à la "petite" coupe d'Europe, l'Europa League, elle verra ses matches de la phase de groupes et des huitièmes de finale débuter à 18h55 et 21 heures, mais les quarts, demis et finale commenceront à 21 heures. Ce sera également l'horaire du coup d'envoi de la prochaine Super Coupe de l'UEFA, qui se jouera le 15 août à Tallinn (Estonie) entre les vainqueurs de l'Europa League et de la Ligue des champions.