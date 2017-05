Il n’en finit plus de battre les records de précocité. Kylian Mbappé semble marcher sur l’eau cette saison. L’attaquant est, notamment, devenu le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire cinq buts en Ligue des Champions, mais aussi à marquer lors de ses quatre premières titularisations lors de la phase à élimination directe. Contre Manchester City et puis contre Dortmund, Mbappé avait frappé, à chaque fois, à l’aller comme au retour… La Juventus est prévenue. "Il a un talent incroyable, a avoué Gianluigi Buffon. Il semble qu’en plus, il a la tête sur les épaules. Cela va beaucoup l’aider dans sa carrière."

Ce qui impressionne le plus chez lui, c’est sa sérénité à 18 ans à peine. "Il n’a ressenti aucune pression contre City ou Dortmund, a confié son coéquipier, Andrea Raggi. J’espère que cela sera pareil contre la Juventus. Je pense alors qu’il va aussi marquer aussi deux fois."

D’autant que malgré que la saison s’allonge, Mbappé semble de plus en plus fort. "C’est parce qu’il n’a pas beaucoup joué en début de saison, soutien Leonardo Jardim. Il avait pris un coup sur la tête. Il est resté un mois sans jouer, puis est revenu. Il n’a pas la fatigue des autres."

En 2015, Monaco s’était incliné en quart de finale contre la Juventus. Mais à ce moment-là, Mbappé n’était encore qu’un jeune parmi les autres…