La cerise sur le gâteau de ce match spectaculaire (2-4) est sans aucun doute le but "Olive et Tom" d'Ivan Rakitic. Au point culminant d'un saut qui lui a permis de se mettre à hauteur de la balle, le Croate a claqué une reprise de volée tout en équilibre, le tout sans toucher le sol, montrant que la célèbre série d'animation japonaise n'avait finalement rien d'utopique...De son côté, Luis Suarez a prouvé qu'un buteur pouvait s'effacer au service du collectif et se montrer décisif sans pour autant figurer sur la feuille de statistiques alors qu'Hugo Lloris a rappelé que sa bourde de la finale du Mondial n'était pas vraiment un cas isolé...