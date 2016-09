Ranieri avant d'affronter Bruges: "C'est dommage que le stade ne sera pas complet"

C1

L'entraîneur italien de Leicester City, Claudio Ranieri, est loin d'avoir effectué des débuts fracassants cette saison. Une situation inquiétante avant d'affronter le Club de Bruges, également en méforme, lors de la première journée du groupe G de la Ligue des Champions mercredi au stade Jan Breydel. Avec quatre points sur douze, Leicester pointe actuellement à la 16e place de Premier League.

Face au parterre de journalistes présents à Bruges, Claudio Ranieri a rappelé à quel point il était heureux de retrouver la Ligue des Champions. "Cette compétition m'a manqué et je suis heureux d'y participer à nouveau. Les joueurs doivent croire en eux. L'an dernier nous avons vécu un vrai conte de fées en devenant champion d'Angleterre face à une forte concurrence. Si l'on veut gagner la Ligue des Champions, il faudra affronter une concurrence encore plus forte", a déclaré l'entraîneur des Foxes mardi.

Ranieri devra faire avec un groupe peu expérimenté. Seuls quatre joueurs ont déjà disputé la Ligue des Champions. "Ce n'est pas beaucoup. La plupart de mes joueurs connaissent la Ligue des Champions via la télévision. Mais nous nous sommes battus pour être ici. Nous sommes les nouveaux venus et nous donnerons tout pour accrocher quelque chose dans cette compétition", a-t-il ajouté avant d'aborder son adversaire brugeois. "Il faut rester calme et montrer du respect envers nos adversaires. Porto, Bruges et Copenhague ne sont pas de petites équipes. Elles ont toutes leur lot d'expérience. C'est dommage que le stade ne sera pas complet. Mais je m'attends tout de même à un match très chaud".

Connue pour être une équipe bien organisée, Leicester ne compte pas changer de philosophie. "Nous ne voulons pas nécessairement modifier notre tactique. Peut-être un peu, mais nous ne changerons pas notre style. Nous tenterons de nous qualifier pour le tour prochain. Si cela ne paye pas, nous ferons en sorte de nous qualifier pour l'Europa League".

Enfin, Ranieri est revenu sur la débâcle vécue par son équipe face à Liverpool le week-end passé (défaite 4-1). "Nous n'avons pas joué de manière suffisamment compacte. Il faut pouvoir apprendre de nos erreurs et pouvoir se montrer fort mentalement", a-t-il conclu.