Ranieri: "Si Bruges avait marqué d’entrée…" (VIDEOS)

S’il y a onze ans que Bruges n’avait plus connu l’ivresse de la Ligue des Champions, les Foxes disputaient, eux, le premier match de C1 de leur histoire. Et ils tiennent désormais leur première victoire dans la plus grande des compétitions européennes, ce qui enchantait Claudio Ranieri.

"C’est une introduction parfaite pour nous. On a fait un bon match. Mais la rencontre aurait pu être complètement différente si Bruges avait marqué sur sa première occasion. Ils l’ont manqué et nous avons ouvert le score dans la foulée. Après, nous avons eu le contrôle du match, tandis que Bruges a eu le ballon."

Si dans les chiffres , la suprématie de Leicester a été indéniable, le coach italien refusait de parler de victoire facile. "Nous sommes l’équipe la moins expérimentée sur la scène européenne dans ce groupe. Chaque match est un test pour nous. Aucun n’est facile. Je le répète : Bruges a eu une énorme occasion au début et a également touché le poteau par la suite."

La satisfaction de Ranieri venait surtout du fait que ses joueurs ont bien réagi après la défaite à Liverpool (4-1) le week-end dernier. Mais il se réjouissait également que Riyad Mahrez, un peu en dedans depuis le début de la saison, ait retrouvé son niveau le jour J.

"Il revient au top. Peut-être est-ce la musique de la Ligue des Champions qui l’a réveillé", s’amusait l’Italien. "Il a bien joué, il a marqué et a beaucoup travaillé. Mais il a aussi tiré un penalty pour lequel il n’était pas désigné (NdlR : Slimani devait initialement le frapper). Mais il a pris ses responsabilités et il a marqué. Tant mieux pour lui, sinon je lui aurais tordu le coup."

L’Algérien a donc été un peu chanceux. Bien plus que les Brugeois.