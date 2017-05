Le Real Madrid et l’Atletico se connaissent par cœur ou presque. Mais, à l’aube de ce 15e affrontement en trois saisons, Zinédine Zidane ne s’en est pas caché : "Je préfère ne pas dire comment on va les surprendre, mais on va essayer de mettre quelque chose en place."

Ce quelque chose pourrait prendre la forme d’un losange au milieu de terrain, comme ce fut le cas face au Bayern Munich, avec Isco en position de meneur de jeu. Derrière, le Real peut compter sur le retour de Raphael Varane dans un secteur de jeu où Pepe est toujours absent.

Du côté de l’Atletico Madrid, la problématique concerne le poste de latéral droit particulièrement sinistré avec l’absence de José Maria Gimenez, venue s’ajouter à celle de Juanfran et Sime Vrsaljko. Stefan Savic devrait dépanner sur le côté alors que Lucas Hernandez sera titulaire.

Les compos

Real Madrid : Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Ronaldo, Benzema.

Atlético Madrid : Oblak; Savic, Godin, Hernandez, Filipe Luis; Carrasco, Gabi, Koke, Saul Niguez; Griezmann, Gameiro.





Le direct commenté









C'est l'ambiance à Madrid avant le match !