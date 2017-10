La presse française a jeté un regard plutôt positif à l'égard des Anderlechtois après leur défaite face au PSG (0-4). Malgré le score, l'organisation défensive des Mauves a été mise en avant par nos voisins. Une défense qui a cependant dû s'incliner face au trio offensif parisien composé de Neymar, Mbappé et Cavani.





L'Equipe.fr : "Onyekuru a fait mal à la défense parisienne"

Les Mauves ont défendu collectivement et en avançant, avec intensité dans les duels et vitesse dans les transmissions. Devant sa défense, Sven Kums (6) a donné le tempo du mouvement voulu par Vanhaezebrouck. À sa gauche, Adrien Trebel (7) a été son parfait complément de l'entrejeu, a excellé dans le harcèlement défensif et n'a pas non plus hésité à prendre sa chance de loin. Côté gauche, le Nigérian Henry Onyekuru (6) a fait mal à la défense parisienne et a vu Areola lui faire face deux fois. Comme Dennis Appiah (5) le long de la ligne de touche droite, il a cherché Lukasz Teodorczyk (5) dans l'axe, l'avant-centre des Mauves ayant existé en pivot et dans son rapport de force avec la paire Marquinhos-Kimpembe.





Sofoot.com : "Un résultat à la mi-temps immérité"

Fidèles à la réputation de leur nouvel entraîneur Hein Vanhaezebrouck, les Mauves combinent à une touche au milieu de terrain sans complexe. Et il faut des parades de classe d'Alphonse Areola pour barrer la route à la pépite nigériane Onyekuru, puis bloquer un tir puissant de Łukasz Teodorczyk. Face à une équipe comme le PSG, Anderlecht ne peut pas se permettre de croquer autant d’occasions. A la mi-temps, les Mauves retournent au vestiaire la tête haute, mais forcément frustré par un résultat immérité. Mis à mal par le pressing adverse, les hommes d’Unai Emery s’en remettent finalement à leur trio magique : Neymar - Mbappé - Cavani.





Le Parisien : "Des Belges très bien organisés"

Paris a souffert en première période face à des Belges très bien organisés. Mais finalement, la défense d’Anderlecht a été une nouvelle victime de l’incroyable trio du PSG et a été éclaboussée par le talent des trois attaquants, tous buteurs. Mais l’addition aurait pu être encore beaucoup plus lourde au regard de la pléiade d’occasions que se sont créées Mbappé, Cavani et Neymar sur la pelouse du stade Constant Vanden Stock.





Eurosport.com : "Des Mauves incapables de conclure"

Paris a été nettement plus réaliste que son adversaire en exploitant ses erreurs défensives et en marquant à des moments clés du match, après trois minutes de jeu et juste avant la pause. En face, les Mauves ont eu la maîtrise du ballon et plus de situations sur le but d'Alphonse Areola, mais ils ont été incapables de conclure leurs opportunités.