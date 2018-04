Cristiano Ronaldo a été le bourreau de la Juventus l'année dernière lors de la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.



CR7 prive Buffon et les siens d'une Ligue des Champions, trophée tant convoité par le portier italien.

Et pourtant, au lieu d'être adversaires, ces deux légendes vivantes du ballon rond auraient pu être coéquipiers. Une seule personne en a décidé autrement : Marcelo Salas.

"Ronaldo un jour à la Juve ? L'idée nous séduit, mais c'est une chose de rêver et les fans ont tout à fait le droit de le faire. La réalité est qu'il est impossible de réaliser cette opération, pour nous ou pour tout autre club italien. Ce sont des opérations qui doivent être réalisées avant que les joueurs ne deviennent des champions", expliquait Giuseppe Marotta à la Gazzetta dello Sport en début d'année.

Et pourtant, en 2002, la Juve était proche d'enrôler CR7. Le 20 octobre plus précisément. Gianni Di Marzio, le directeur technique en place de la Vieille Dame, se rend à Lisbonne pour aller voir jouer... Ricardo Quaresma. Mais ce jour là, un certain László Bölöni, le laisse alors sur le banc contre Belenense. Tout profit pour le jeune Cristiano Ronaldo, alors âgé de 17 ans. L'ailier a dribblé, accéléré et amené le danger pendant 75 minutes. Au point de faire changer Gianni Di Marzio d'avis. La Juve ne voulait plus Quaresma mais Ronaldo! ''J'ai dit que ce gars serait le meilleur joueur du monde, évidemment juste après Maradona», expliquait Di Marzio.

Le dirigeant de la Juve se jette dans le bureau du président du Sporting du Portugal à la fin du match pour négocier le transfert du futur quintuple Ballon d'Or, détaille So Foot.

Seul hic, la Juve est en galère financièrement et ne peut pas dépenser une grosse somme pour attirer le Portugais. Elle propose alors d'échanger Ronaldo et Marcelo Salas, buteur chilien transféré à Turin pour 25 millions. Il ne répondra pas à l'attende du côté des Bianconeris. Salas ne se voyait pas partir à Lisbonne. Pourtant, il y avait bel et bien un accord entre toutes les parties. Toutes sauf Salas, qui plante trois buts en quinze matchs alors que Ronaldo signe du côté de Manchester United et se révèle comme l'un des meilleurs joueurs du monde et remportera peu après le premier de ses 5 Ballons d'Or.

Aujourd'hui, Ronaldo fait de la Juve sa 2e cible préférée en Europe. Il a planté 7 roses en 5 rencontres à Buffon et cie. Il a fait mieux uniquement contre le Bayern Munich (9 buts en 6 matches).