Il y a des soirées dramatiques pour les uns et jouissives pour les autres. Les supporters du Real Madrid sont passés par toutes les émotions ce mercredi mais ont finalement chanté à la gloire de Ronaldo. Encore une fois, le Portugais a sauvé les siens en marquant ce penalty contesté à la dernière minute, évitant des prolongations étouffantes pour son équipe. En inscrivant un nouveau but, Ronaldo est entré encore un peu plus dans la légende de son sport. Voici les chiffres démentiels de la star du ballon rond.





La Juventus, une proie facile





Qui a dit que Ronaldo ne marquait pas dans les grands matchs ? Contre la Juventus, l'attaquant a inscrit... 10 buts en Ligue des Champions. C'est simplement le record de but marqué par un joueur contre une même équipe dans cette compétition.





Buteur durant 11 matchs à la suite





Ronaldo, après un début de saison compliqué, a retrouvé des couleurs et tout le Real s'en porte mieux. Son rendement n'a cependant jamais baissé en Champions League. Il a d’ailleurs établi un nouveau record ce mercredi soir en inscrivant un but dans son 11e match d'affilée... Il a marqué dans les 10 rencontres de Champions League cette saison en plus de la dernière finale disputée contre... la Juventus.





15 buts dans cette Champions League





Très en verve dans cette levée 2017-2018 de la Champions League, Ronaldo a déjà "scoré" à 15 reprises. Il est encore en course pour battre son record personnel de réalisations dans cette Coupe d'Europe (17 buts lors de la saison 2013-2014). De plus, c'est la troisième fois de sa carrière qu'il parvient à y marquer 15 buts ou plus.





120 réalisations depuis le début de sa carrière





Dans sa petite guerre à distance qu'il menait avec Lionel Messi, Ronaldo a largué l'Argentin. Pour le moment, l'ancien joueur de Manchester United a inscrit 120 buts depuis le début de sa carrière dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Messi, quant à lui, est derrière avec "seulement" 100 goals au compteur.





Une cinquième victoire ?





Pour le moment, Messi et Ronaldo ont tous les deux remporté à quatre reprises la Coupe aux Grandes Oreilles. Désormais, le Real Madrid est l'immense favori pour décrocher une troisième Ligue des Champions d'affilée. Si ce club y parvenait, Ronaldo compterait alors 5 victoires finales. Ce qui le placerait au sommet de la hiérarchie des joueurs de football en égalant le nombre de succès du grand Real des années 1956-1960.