Les "Spurs" peinent sur le continent: Tottenham doit gagner mardi contre Eindhoven (19h00 GMT), lors de la 4e journée de la Ligue des champions, pour rêver d'une qualification et d'un parcours européen enfin décent après deux années médiocres.

Si Mauricio Pochettino a redressé le club sur la scène domestique, faisant de Tottenham un candidat sérieux pour les places européennes, voire le titre, l'Argentin a échoué dans sa quête européenne, où ses joueurs n'arrivent pas à franchir un cap mentalement.

Depuis leur retour dans la compétition reine en 2016-2017, les Londoniens n'ont en effet pas brillé malgré quelques coups d'éclat contre le Real Madrid ou Dortmund.

Après deux campagnes de C1, le bilan est bien maigre: une élimination dès la phase de groupes, suivie d'une sortie immédiate et sans gloire en Ligue Europa contre La Gantoise, puis un bon parcours l'année dernière stoppé brusquement par la Juventus dès les huitièmes.

Cette saison, un seul point pris (contre le PSV) à l'issue de la phase aller. Les "Spurs" ont huit longueurs de retard sur Barcelone (9 pts) et cinq sur l'Inter (6 pts). Un défaite ou un nul à Wembley mardi et c'est la porte si les Milanais battent les Catalans.

Pourtant, le club du nord de Londres avait entamé la compétition plein d'espoir, avec l'idée de voir le printemps dans son nouveau stade... Las, fort de sa bonne phase de groupes la saison passée (5 victoires), mais après les défaites face à l'Inter (2-1) et Barcelone (4-2), puis l'égalisation en fin de match par le PSV (2-2), la situation est désormais critique, et le nouveau White Hart Lane pas prêt d'être inauguré.

Forfait de Dembélé, qui va devoir passer des examens

Amoindris par les blessures au milieu (Wanyama, Dier, Dembélé) et en défense (Vertonghen, Rose) et la suspension de Lloris, Tottenham encaisse but sur but, à l'image de leur frayeur samedi contre Wolverhampton (3-2). Menant confortablement 3-0, ils ont lutté jusque dans les derniers instants pour éviter un retour des "Wolves". Dembélé, qui est sorti blessé de cette rencontre, est en attente de nouveaux examens pour connaître la durée exacte de son indisponibilité.

Des récentes sorties qui ont fait ressurgir les critiques: et si Tottenham était trop gentil et même un peu bête pour réussir face aux meilleurs?

Evidemment, Pochettino n'est pas de cet avis. "Depuis que je suis arrivé ici, nous avons créé une très bonne culture du combat et de la confiance", affirme-t-il. "C'était difficile de créer ça, mais je suis si heureux. C'est une équipe qui a toujours la foi à chaque match. Nous pouvons gagner ou perdre, mais nous montrons toujours de l'intensité."

"L'équipe a un caractère très fort", insiste Pochettino.

Reste que les "Spurs" peinent à progresser mentalement, disparaissant parfois dans les grands matches, commettant des énormes erreurs à l'image du capitaine Hugo Lloris (contre le Barça et le PSV), ou n'arrivant pas à s'adapter sur le terrain.

"Nous devons apprendre", concède Lloris, en référence aux nombreuses fins de match calamiteuses, notamment contre l'Inter, le PSV et Wolverhampton. "Ce n'est pas la première fois que cela se produit en Ligue des champions et en championnat, que l'on concède des occasions dans les dernières minutes. C'est quelque chose que nous devons améliorer."

"C'est la responsabilité des joueurs", insiste le champion du monde. "Bien sûr, le manager a ses attentes, et je pense qu'il essaie de nous donner les bons outils, mais il s'agit de nos émotions, de nos sentiments. Si nous devons jouer différemment, nous devons jouer différemment. Nous aurions pu gérer le match d'une autre manière. A 3-0 (samedi), on n'a pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur."

Leçons comprises? Les "Spurs" ont trois matches pour le prouver.