Dusan Tadic était le meilleur Ajacide sur le terrain.

Mais le Serbe n’était pas très content à la fin du match : "Nous devions tuer cette rencontre, à plusieurs reprises. Nous avons eu les occasions pour planter le troisième et pour assurer la qualification. Au lieu de cela, c’est un match nul. C’est vrai qu’avant le match nous aurions signé pour un 2-2, mais quand on regarde le scénario, on ne peut que regretter ce qu’il s’est passé. Maintenant, nous apprenons encore à nous connaître et lors de chaque match nous devenons de plus en plus forts. Cependant, nous aurions dû mettre plus d’impact physique dans la rencontre au lieu de laisser couler et de croire que c’était terminé. À ce moment-là, nous aurions aussi dû garder plus le ballon dans l’équipe et geler le match. Cela fait partie de l’apprentissage. Dans une semaine, nous ferons ce qu’il faut pour nous qualifier, nous avons les qualités pour le faire."