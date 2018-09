Le PSG n'est pas parvenu à créer la surprise à Liverpool (3-2).



Menés deux buts à zéro après 36 minutes de jeu, les Parisiens ont pu compter sur Thomas Meunier pour réduire l'écart et revenir à un but des Anglais avant la mi-temps.



Les Parisiens se dont finalement inclinés trois buts à deux. Firmino a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants de la rencontre après que Mbappé ait ramené les deux équipes à égalité.