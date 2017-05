Le Real Madrid s'est imposé face à son voisin de l'Atletico (3-0), mardi lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Titulaire avec les 'Colchoneros', Yannick Carrasco a joué 68 minutes. Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, a conféré aux siens une avance considérable en vue du retour au stade Vicente Calderon mercredi prochain.

Le Real Madrid et l'Atletico, respectivement 2e et 3e en Liga, se retrouvaient en Ligue des Champions pour la 4e année de rang. Avec deux finales perdues (2014 et 2016) et une élimination en quarts de finale (2015), l'équipe de Diego Simeone avait à cœur de réussir une bonne première manche contre son rival ancestral.

Alors que l'Atletico semblait être bien rentré dans la partie, l'équipe de Diego Simeone a concédé plusieurs phases arrêtées de suite. Sur un corner mal dégagé par la défense adverse, Casemiro a adressé un centre, à première vue raté, sur la tête de Cristiano Ronaldo, dont la reprise n'a laissé aucune chance à Jan Oblak (1-0, 10e).

Le gardien slovène a ensuite évité le pire à son équipe, sauvant une tête du Français Raphaël Varane (16e). Dans la foulée, Keylor Navas a réalisé un bel arrêt devant Kevin Gameiro (17e). C'est un autre Français, Karim Benzema, qui s'est ensuite illustré par une reprise acrobatique (29e). Sur coup franc, une subtile combinaison a permis à Diego Godin de recevoir le ballon au petit rectangle mais la reprise du défenseur est passée au-dessus du cadre (32e).

En deuxième mi-temps, plus hachée et moins intense, il aura fallu attendre la 73e minute pour voir une équipe cadrer une frappe. Cette frappe, une reprise de volée de Cristiano Ronaldo, a permis aux 'Merengue' de faire le break (2-0, 73e).

Sur une rapide reconversion offensive menée par Lucas Vazquez, le centre en retrait de l'Espagnol a trouvé 'CR7' qui ne s'est pas fait prier pour inscrire un 3e but (3-0, 86e). Le Portugais compte désormais 103 buts en C1.

De retour d'une blessure à l'épaule, Yannick Carrasco aura, tout comme tous les autres joueurs à vocation offensive de son équipe, eu beaucoup de mal à se créer de réelles possibilités dans la défense de Zinédine Zidane. Le Diable Rouge est sorti à la 68e.

Mercredi, Monaco accueillera la Juventus de Turin au stade Louis II dans l'autre demi-finale. Les rencontres retour se dérouleront la semaine prochaine.





