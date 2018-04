Comment situer la portée d’un exploit ? L’exercice apparaît volontiers hasardeux, tant il dépend de nombreux facteurs. De la dramaturgie qu’il véhicule. Mais à l’heure du bilan, cette nuit de douce folie romaine va rester dans les livres d’histoire de la Ligue des Champions qui n’a pas été avare en retournement de situation ces dernières saisons. La preuve par cet inventaire non exhaustif.

Le plus inattendu

Comment le grand Milan, tenant du titre, porté par sa culture défensive incarnée par Alessandro Nesta et Paolo Maldini, magnifié offensivement par son Ballon d’Or Kaka a pu sombrer de la sorte ? Encore plus après sa démonstration de force à l’aller (4-1) ?

La réponse tient dans la magie qui s’empare du Superdepor et des pieds de son meneur de jeu, Valeron. Le Riazor entre en fusion pour signer un exploit magistral et voit La Corogne se hisser en demi-finale en ce printemps 2004 (4-0).

Le plus galactique

À la mi-temps de ce match retour, Zinédine Zidane n’est pas confiant après l’égalisation de Ludovic Giuly (1-1). L’avance du Real Madrid après le match aller (4-2) va voler en éclat face à l’insouciance des Monégasques de Didier Deschamps qui vont précipiter la fin des Galactiques qui explosent en seconde période face un joueur dont il ne voulait plus, Fernando Morientes.

Et voilà comme Monaco se hisse en demi-finale de l’épreuve.

Le plus psychologique

Hiver 2012. André Villas-Boas voit son Chelsea sombrer dans un stade San Paolo qui se transforme en cratère. Lavezzi, Cavani et Hamsik sont injouables et, sur le terrain, les Blues ont lâché leur futur ex-entraîneur (3-1).

Au retour, Roberto Di Matteo a remplacé le Portugais, les cadres ont sonné la révolte, s’emparant des clefs du camion pour s’imposer 4-1 après prolongations et foncer tout droit vers la victoire finale.

Le plus improbable

Un an après, le souvenir reste vivace. Parce que personne ne s’y attendait. Totalement dépassé au Parc des Princes (4-0), le FC Barcelone va signer l’un des plus grands exploits de son histoire et dsu football contemporainen s’imposant 6-1 avec trois buts dans les sept dernières minutes. Si l’attitude attentiste et résignée des Parisiens a joué, le talent des Catalans et de Neymar fait ce soir-là très mal…