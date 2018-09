Profitant d'un trou d'air de Manchester City, Lyon s'est imposé chez les champions d'Angleterre (1-2) grâce à une attitude exemplaire et un grand Nabil Fekir, mercredi lors de la première journée de la Ligue des champions.

Présent à Manchester, le président Jean-Michel Aulas a savouré la remarquable performance de ses "Gones" face à la bande à Guardiola. Mas il a aussi du avaler de travers en voyant se propager sur les réseaux sociaux l'image de l'un des supporters de Lyon, présent à l'Etihad Stadium, exécuter un salut nazi au moment de célébrer la victoire de ses couleurs.

L'Olympique lyonnais a immédiatement pris les devants face à ce débordement via un communiqué. "Nous avons pris connaissance d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Le supporter en cause est en cours d'identification par les services de l'OL. Aussitôt que celui-ci sera identifié, il sera exclu à vie de présence au Groupama stadium et de déplacement pour les matches du club".





Un incident qui fait tâche et tombe très mal pour le club français déjà dans le viseur de l'UEFA suite à d'autres débordements racistes qui avaient eu lieu en Ligue Europa contre le CSKA Moscou en mars dernier. Conséquences directe de ces incidents, Lyon devrait disputer son deuxième match de C1 à huis clos contre le Chakhtior Donetsk, sauf décision contraire en appel qui se rendra aujourd'hui.